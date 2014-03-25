Коваль прошел все необходимые проверки для своей должности - Кузьмук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кузьмук сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно информации, что якобы Коваля «могли завербовать», и относительно его проверки для назначения на эту должность.

«Безусловно, что человек, который рассматривается на должность министра обороны и другие, проходит проверку. Мне известно, что с исполняющим обязанности министра обороны генерал-полковником Ковалем были проведены тщательные собеседования. Я не думаю, что человек, который долго работает в Вооруженных силах и Пограничных войсках, нуждается в дополнительной проверке контрольными органами. Он ни на минуту не отрывался от своей службы. И здесь я могу с большим убеждением сказать, что человек на своем месте», - отметил Кузьмук.

На вопрос относительно необходимости отставки и.о. министра обороны Игоря Тенюха Кузьмук ответил, что Тенюх длительное время был «в отрыве» от Вооруженных сил, поскольку находился в отставке. Также, сказал Кузьмук, опыт Тенюха является большим, но он составлял лишь морскую компоненту ВСУ.

«Поэтому сегодня перед теми задачами, которые стоят перед Вооруженными силами, должен быть человек, который имеет общий военный опыт управления», - сказал Кузьмук и добавил, что на этом посту также не может находиться человек, который делегирован определенной политической силой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Верховная Рада поддержала постановление о назначении Коваля на должность и.о. министра обороны. За это решение проголосовал 251 народный депутат из 314 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим ВР со второй попытки отправила Тенюха в отставку с должности и.о. министра обороны.