Новым и.о. министра обороны назначен Михаил Коваль

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 314 зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов проголосовали 16 народных депутатов, от КПУ - 0.

Как сообщал УНИАН, перед этим ВР отправила Игоря Тенюха в отставку с должности и.о. министра обороны.Читайте такжеРада отправила Тенюха в отставку

Кандидатуру Коваля внес в парламент и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.