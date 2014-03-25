Новым и.о. министра обороны назначен Михаил Коваль
12:51, 25 марта 2014Политика
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Верховная Рада поддержала постановление о назначении Михаила Коваля на должность и.о. министра обороны Украины.
Новым и.о. министра обороны назначен Михаил Коваль
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 314 зарегистрированных в сессионном зале.
От Партии регионов проголосовали 16 народных депутатов, от КПУ - 0.
Как сообщал УНИАН, перед этим ВР отправила Игоря Тенюха в отставку с должности и.о. министра обороны.Читайте такжеРада отправила Тенюха в отставку
Кандидатуру Коваля внес в парламент и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.
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