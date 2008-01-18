Яценюк напомнил оппозиции, за что она проголосовала в 2003 году
Коммунисты требуют отозвать подпись
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания ВР, комментируя соответствующие требования оппозиционных сил к нему.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, он всегда действовал и будет действовать в соответствии с Конституцией Украины.
Кроме того, председатель парламента заметил, что ни один его предшественник никогда не подписывал нормативные акты, которые не были проголосованы Верховной Радой.
А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в 2003 году парламент принял закон о принципах национальной обороны, в котором содержится положение относительно членства Украины в Альянсе.
Кроме того, по его словам, были приняты еще некоторые нормативные акты по данному вопросу.
«Если два закона и постановление по указанному вопросу будут отменены, то руководитель Верховной Рады отзовет свою подпись», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
При этом он заметил, что на данный момент вопрос относительно членства Украины в НАТО как таковой не стоит в повестке дня.