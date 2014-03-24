МИД Украины не комментирует "болезненные идеи" Жириновского
Министерство иностранных дел Украины не комментирует "болезненные идеи" депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
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В частности, отвечая на вопрос, каким будет комментарий МИД относительно заявления Жириновского, Перебыйнис сказал: “Я не думаю, что такие болезненные идеи нужно комментировать, здесь не в МИД нужно обращаться”.
Перебыйнис отметил, что он согласен с реакцией на заявления Жириновского советника президента Польши.
“Я сегодня прочитал реакцию на это советника президента Польши, и только могу повторить эти слова: такие идеи могут возникнуть только в каком-то очень болезненном воображении”, - сказал Перебыйнис.
Как сообщал УНИАН, польский канал TVP1 сообщил, что в Министерство иностранных дел Польши поступило официальное письмо из Государственной думы России с предложением разделить территорию Украины.
По данным телеканала, заместитель председателя Госдумы РФ, лидер ЛДПР Жириновский предлагает Польше требовать референдума относительно присоединения к Польше пяти западных областей Украины: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской.
Аналогичные "предложения" получили Венгрия и Румыния: присоединить Закарпатье и Черновцы, соответственно. Украине, следовательно, останется только ее центральная часть, отмечает канал.
В то же время советник президента Польши Томаш Наленч отметил, что предложение о разделе территории Украины мог придумать только больной ум, и это письмо нужно передать психиатру.
"Это возмутительно - предлагать Польше принимать участие в разбивании дружественной страны. Это только больной ум мог такое придумать. Это письмо нужно отправить психиатру", - сказал Наленч.