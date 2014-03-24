МИД Украины не комментирует "болезненные идеи" Жириновского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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В частности, отвечая на вопрос, каким будет комментарий МИД относительно заявления Жириновского, Перебыйнис сказал: “Я не думаю, что такие болезненные идеи нужно комментировать, здесь не в МИД нужно обращаться”.

Перебыйнис отметил, что он согласен с реакцией на заявления Жириновского советника президента Польши.

“Я сегодня прочитал реакцию на это советника президента Польши, и только могу повторить эти слова: такие идеи могут возникнуть только в каком-то очень болезненном воображении”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, польский канал TVP1 сообщил, что в Министерство иностранных дел Польши поступило официальное письмо из Государственной думы России с предложением разделить территорию Украины.

По данным телеканала, заместитель председателя Госдумы РФ, лидер ЛДПР Жириновский предлагает Польше требовать референдума относительно присоединения к Польше пяти западных областей Украины: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской.

Аналогичные "предложения" получили Венгрия и Румыния: присоединить Закарпатье и Черновцы, соответственно. Украине, следовательно, останется только ее центральная часть, отмечает канал.

В то же время советник президента Польши Томаш Наленч отметил, что предложение о разделе территории Украины мог придумать только больной ум, и это письмо нужно передать психиатру.

"Это возмутительно - предлагать Польше принимать участие в разбивании дружественной страны. Это только больной ум мог такое придумать. Это письмо нужно отправить психиатру", - сказал Наленч.