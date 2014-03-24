МИД хочет объяснений от посла в Беларуси относительно заявлений Лукашенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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"В связи с заявлениями президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сделанными 23 марта, МИД Украины вызвал посла Украины в Республике Беларусь для консультаций и направил белорусской стороне соответствующую ноту, в которой отмечается, что такие высказывания президента Республики Беларусь идут в разрез с общепризнанными нормами международного права, позицией большинства стран мира, которые осудили действия России относительно аннексии Крыма", - сказал Перебыйнис.

Как сообщалось, 23 марта Лукашенко заявил, что Крым «де-факто сегодня – часть России".

"Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня - часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится", - заявил Лукашенко в комментарии журналистам.

"Мы свою точку зрения определили и выразили. От нас никто и не требует признать и поддержать россиян или наоборот. Я честно говорю: от меня и от наших провластных структур, МИД никто этого не требует ", - отметил он.

Лукашенко прибавил: "Это плохо, что пришлось России принимать подобные меры".

"Из-за исторического прошлого, из-за того, что мы один народ, создаем единый проект, мы будем с Россией. Нужно прекратить эти спекуляции. Если станет вопрос, мы всегда будем с Россией - это я и сказал Путину в последней беседе", - заявил белорусский президент.