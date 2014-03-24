Военные РФ затопили очередной корабль и окончательно перекрыли выход в море из Донузлава

Ночью россияне затопили еще одно судно, чтобы окончательно перекрыть узкий проход в озере Донузлав.

Об этом "Украинской правде" сообщил старший минер артиллерийской минно-торпедной боевой части старший матрос корабля "Черкассы" Александр Гутник.

"Ночью россияне провели операцию по полному перекрытию прохода в море. Ночью они затопили малогабаритное судно как раз в той ширине, где мы старались пройти вчера", - рассказал он.

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"Теперь выход в море из озера окончательно невозможен. Единственный вариант – это оттянуть эти два затопленных катера. Но на это у нас самих не хватит мощности", - добавил Гутник.

На вопрос о том, что россиянам не сдался еще корабль "Константин Ольшанский", который также стоит в Донузлаве и хватило ли бы у него мощности для помощи, Гутник ответил: "Теоретически смог бы. Мы контактируем, но они ничего не делают".

Александр также рассказал, что некоторые офицеры на "Ольшанском" якобы готовы сдаваться.

"А еще там была сделана диверсия своими же – залили солярку в цистерны с пресной водой, то есть вода отравленная дизтопливом, ее нельзя использовать в приготовлении пищи", - сказал Гутник.

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"Таким образом, они просто сократили себе срок и собираются, на сколько я понимаю, сдаваться. Или ждут нападения. Однако я знаю, что там много людей, которые готовы стоять до конца", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее россияне уже затопили два корабля, которые перекрыли выход в море. Морской тральщик "Черкассы" попробовал оттянуть один из кораблей, а потом пытался пройти между затопленными кораблями.

Им это почти удалось, но российский корабль ударил их в борт, после чего носовая часть "Черкасс" оказалась на мели.