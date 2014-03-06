Русские затопили еще один корабль на озере Донузлав

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований, участник "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук у себя в Facebook.

"Ночью на озере Донузлав с целью перекрытия фарватера и блокировки украинских кораблей, которые базируются в Новоозерном, русскими были взорваны и затоплены БПК пр. 1134Б "Очаков" (в составе ЧФ с 1973 г) и спасательное буксирное судно "Шахтер" (в строю с 1985 г) из состава ЧФ РФ", - цитирует Тимчука УП.

"На данный момент фарватер блокирован. Очевидно, это было сделано с целью не допустить отхода украинских кораблей в Одессу", - добавил Попов.

Справка. Озеро Донузлав - самое глубокое озеро в Крыму и крупнейшее озеро Черноморского района, оно отделяет Тарханкутскую часть полуострова от остального Крыма.