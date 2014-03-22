Россияне захватили единственную украинскую подводную лодку

Глава медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев в комментарии "Дождю", комментируя захват подлодки, заявил: "Командир подводной лодки Шагієв отказался поднимать Андреевский флаг на борту".

"В бухте Стрелецкая, где дислоцировалась ранее подводная лодка, у меня источников, к сожалению, нет, по информацию от третьей стороны мне известно, что командир подводной лодки Шагиев отказался поднимать Андреевский флаг на борту подводной лодки, спустился на берег, а лодку буксиром оттянули в неизвестном направлении", - отметил Селезнев.