Последний свидетель Нюрнбергского процесса объяснил, почему следует немедленно остановить Путина

Остановить Россию пока не поздно - с таким призывом к главам государств бывшей антигитлеровской коалиции обратился 87-летний полтавчанин Иосиф Гофман, последний свидетель Нюрнбергского процесса, на котором осудили главных фашистов и зачинщиков Второй мировой войны. Об этом он рассказал журналистам ТСН, сообщает ТСН.ua.

Полковник в отставке и бывший охранник главного обвинителя от СССР во время трибунала считает, что нынешние действия России могут привести к Третьей мировой войны. И тогда уже искать виновных и судить будет некого и некому.

Читайте такжеПутина ждет «московский нюрнбергский процесс», если он начнет войну с Украиной – Кравчук

Сейчас Иосиф Гофман - единственный свидетель из тех, кто находился непосредственно в зале во время Международного трибунала над виновниками в преступлениях против человечества.

Иосиф Давыдович говорит, что всю жизнь был уверен, таких переживаний, как в Нюрнберге, в его жизни уже не будет. Однако, в последние недели чувствует себя еще более озабоченным.

"Мне даже в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь братья-славяне будут захватывать один у другого территории, в частности, Крым", - говорит Гофман.

Читайте такжеКравчук назвал слова Путина "абракадаброй"

Больше всего его смутила последняя речь президента России в Госдуме и реакция на нее депутатов. Нечто подобное, говорит, он уже видел.

"Вот так парады проводил Гитлер. Я смотрел, как аплодировали депутаты Госдумы... Зачем? Зачем аплодировать? Это только зомбированные люди, которые потеряли чувство ответственности, недумающие могли вот так радоваться", - говорит Гофман.

Сразу после речи Путина Иосиф Гофман написал послание к главам государств бывшей антигитлеровской коалиции, а ныне - гарантов территориальной целостности Украины. И напомнил, к чему уже приводила вседозволенность правителей, которые решали судьбы целых стран и народов.

Читайте такжеТимошенко считает, что Путин хочет переформатировать мир

"Карибские события - когда наши возили ракеты на Кубу и наши уже подходили к Америке и Кеннеди поставил ультиматум. И хватило ума у Хрущева вернуть эти корабли и договориться. Мне хочется, чтобы хватило ответственности и ума и у президента России", - говорит свидетель Норнберського процесса.

А еще Гофман уверен - нового Нюрнбергского процесса не будет.

"Если будет третья мировая война - то она закончится так, что никого не будет и некому будет судить".