Чорновол и Червоненко устроили скандал в прямом эфире
04:10, 22 марта 2014Политика
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Украинская журналистка Татьяна Чорновол и вице-президент Евразийского Еврейского конгресса Евгений Червоненко устроили во время телемарафона ТСН ссору.
Чорновол и Червоненко устроили скандал в прямом эфире / ТСН
Обе стороны не могли договориться по поводу ситуации относительно вертолета, который принадлежит Червоненко и, на котором, по мнению Черновол, из страны бежали Янукович, Пшонка и Ко.
Предысторией ссоры стал сюжет о том, как Чорновол разыскивала потенциальные вертолеты, на которых страны могли убежать представители предыдущей власти.
И во время эфира Чорновол выступила с обвинением в коррупции, взяточничестве и других бандитских схемах против Червоненко, который пытался сказать что-то в свою защиту.
После этого началась словесная перепалка и даже ведущей ТСН, было сложно утихомирить гостей.
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