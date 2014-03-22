Чорновол и Червоненко устроили скандал в прямом эфире

Обе стороны не могли договориться по поводу ситуации относительно вертолета, который принадлежит Червоненко и, на котором, по мнению Черновол, из страны бежали Янукович, Пшонка и Ко.

Предысторией ссоры стал сюжет о том, как Чорновол разыскивала потенциальные вертолеты, на которых страны могли убежать представители предыдущей власти.

И во время эфира Чорновол выступила с обвинением в коррупции, взяточничестве и других бандитских схемах против Червоненко, который пытался сказать что-то в свою защиту.

После этого началась словесная перепалка и даже ведущей ТСН, было сложно утихомирить гостей.