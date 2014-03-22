Россия может напасть на Украину в любой момент - Минобороны

Как заявил заместитель министра обороны Леонид Поляков, попытки распространения агрессии России на материковую Украину не прекращаются, пишет ТСН.

Россией на восточные территории "Накоплен военный потенциал у границ нашей страны может быть в любой момент использованы против нас", - сказал Поляков.

По его словам, российские войска, которые принимали участие в учениях, отошли от украинско-российской границы, но так и не вернулись в свои части.

На времени, добавил Поляков, они расположились глубже на территории РФ, но недалеко от границы.