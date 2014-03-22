Россия может напасть на Украину в любой момент - Минобороны
00:38, 22 марта 2014Политика
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В Министерстве обороны опасаются распространения российской агрессии на материковую часть Украины.
Россия может напасть на Украину в любой момент / ТСН
Как заявил заместитель министра обороны Леонид Поляков, попытки распространения агрессии России на материковую Украину не прекращаются, пишет ТСН.
Россией на восточные территории "Накоплен военный потенциал у границ нашей страны может быть в любой момент использованы против нас", - сказал Поляков.
По его словам, российские войска, которые принимали участие в учениях, отошли от украинско-российской границы, но так и не вернулись в свои части.
На времени, добавил Поляков, они расположились глубже на территории РФ, но недалеко от границы.
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