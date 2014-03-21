ПАСЕ может пересмотреть полномочия делегации РФ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ассамблеи.

В документе отмечается, что ПАСЕ на весенней сессии с 7 по 11 апреля в Страсбурге ”обсудит предложение о пересмотре ранее утвержденных полномочий делегации РФ в связи наличием существенных оснований и может провести экстренные дебаты”.

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Окончательное решение по выдвинутому парламентариями предложению будет принято на заседании уставного органа ПАСЕ-Бюро в первый день работы весенней сессии 7 апреля.