ПАСЕ может пересмотреть полномочия делегации РФ
23:30, 21 марта 2014Политика
0 0
В ПАСЕ предлагают пересмотреть полномочия делегации Российской Федерации на предстоящей в начале апреля сессии.
В ПАСЕ предлагают пересмотреть полномочия делегации РФ / Жак Денье, Совет Европы
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ассамблеи.
В документе отмечается, что ПАСЕ на весенней сессии с 7 по 11 апреля в Страсбурге ”обсудит предложение о пересмотре ранее утвержденных полномочий делегации РФ в связи наличием существенных оснований и может провести экстренные дебаты”.
Читайте такжеМониторинговый комитет ПАСЕ поддерживает территориальную целостность Украины
Окончательное решение по выдвинутому парламентариями предложению будет принято на заседании уставного органа ПАСЕ-Бюро в первый день работы весенней сессии 7 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter