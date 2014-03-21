Обнародован дополненный список 12 граждан РФ и Украины, против которых ЕС ввел санкции

В частности, ЕС добавил в список лиц, причастных к отторжению Крыма от Украины, фамилии 12 граждан России и Украины, доведя общее количество до 33 человек, которым запрещен въезд в ЕС и активы которых заморожены.

1. Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства России

2. Сергей Глазьев, советник президента России

3. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации России

4. Сергей Нарышкин, спикер Государственной думы России

5. Дмитрий Киселев, директор Российского федерального информагентства "Россия сегодня"

6. Александр Носатов, заместитель командующего Черноморским флотом РФ

7. Валерий Куликов, заместитель командующего Черноморским флотом РФ

8. Владислав Сурков, помощник президента России

9. Михаил Малышев, непризнанный Киевом председатель ЦИК Крыма

10. Валерий Медведев, не признанный Киевом председатель избиркому Севастополя

11. Генерал-полковник Игорь Турченюк, де факто командующий российскими войсками в Крыму

12. Елена Мизулина, депутат Государственной думы России.

Санкций в отношении вышеперечисленных лиц начинают действовать с 21 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее, 17 марта, Совет ЕС утвердил список из восьми крымчан - граждан Украины и 13 граждан России, которым запрещен въезд к ЕС и активы которых на территории Евросоюза заморожены.