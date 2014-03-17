Канада ввела санкции против крымских и российских чиновников

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Канады и замораживание активов этих чиновников в случае, если таковые обнаружатся, передает "Интерфакс".

В санкционном списке, о котором объявил в своем заявлении премьер-министр Канады Стивен Харпер, фигурирует вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. В список попали также премьер Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее санкции США в отношении ряда российских политиков, введенные в связи с ситуацией на Украине, вступили в силу. В список попали спикер СФ Валентина Матвиенко и вице-премьер Дмитрий Рогозин, а также Владислав Сурков, Сергей Глазьев, Леонид Слуцкий, Андрей Клишас, Елена Мизулина, Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Виктор Медведчук, Виктор Янукович.

В понедельник совет Европейского Союза утвердил санкции в отношении 21 лица, причастных к принятию решений, приведших, по оценке Евросоюза, к кризису в Украине. В санкционный списокЕС вошли восемь крымских политиков, 10 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации и трое высокопоставленных военных.