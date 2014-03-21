Аваков: Задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины"

Об этом сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается приблизительно в 4 миллиардов долларов США. И это далеко не полный перечень сомнительных схем и операций, что попали под внимание наших следователей", - пишет министр.

Аваков предполагает, что нынешнее расследование приведет к еще более колоссальным цифрам нанесенных убытков и множеству известных персоналий, имеющих к этому отношение, как в прошлом, так и в нынешнем политикуме.

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"Мною принято решение о расширении следственно-оперативной группы, работающей в этом направлении. Я предупреждаю политиков о невмешательстве в расследование. Предупреждаю, что буду жестко, в том числе публично реагировать на любые попытки оказывать давление на следствие", - предупреждает Аваков.

Министр подытожил, что данное расследование важно не только ради восстановления справедливости и возврата похищенного, но и как прививка от коррупции для новой власти.