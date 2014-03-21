Коновалюк призвал Турчинова и Яценюка решить вопрос с украинскими солдатами в Крыму

15:05, 21 марта 2014
Политика
1 0

Во время пресс-конференции Коновалюк также поблагодарил всех военных, которые очутились в сложной ситуации, но остались верными присяге.

Украинскую власть призвали как можно скорее решить вопрос с военными в Крыму / REUTERS

Руководитель Центра антикризисных программ Валерий Коновалюк убежден, что политики и чиновники Министерства обороны ведут себя неоперативно и безответственно по отношению к военнослужащим в Крыму, которые остаются верными присяге народа Украины, поэтому он уже подготовил обращение к и.о. Президента Украины, председателю ВР Александру Турчинову и премьер-министру Арсению Яценюку с предложением немедленно принять безотлагательные меры по решению вопроса с военнослужащими в Крыму.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Читайте такжеКличко о военных в Крыму: Если мы подождем еще, то выводить уже будет некого

Он рассказал, что на днях вместе с Уполномоченным ВР по правам человека (1998-2012 гг.) Ниной Карпачевой находился в Крыму, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию с воинскими частями и военнослужащими. По его словам, запасов питьевой воды и продовольствия на захваченных украинских кораблях хватит только на четыре дня, а некоторые корабли уже переходят под контроль флота РФ. “Поэтому здесь, как мне выдается, трагедия в том, что действия нынешних чиновников Минобороны, многих политиков абсолютно неоперативны, безответственны, и оставлять военнослужащих, которых в Крыму находится от 12 до 14 тысяч, в нынешних условиях просто нельзя... Нужно было просто сесть на поезд - и министру обороны, и первому вице-премьеру, и приехать в Крым, привезти с собой ответственных должностных лиц – офицеров, побывать в воинских частях, посмотреть, в каком состоянии наши военнослужащие, какое психологическое давление оказывается на них и дать людям четкий сигнал, что им делать дальше. Этого не произошло... Поэтому мы, вместе с Ниной Карпачевой, подготовили обращение к председателю ВР и премьер-министру Украины с требованием немедленных оперативных действий”, - сообщил Коновалюк.

В частности, по словам Коновалюка, в обращении говорится о том, что в связи с критической ситуацией в Крыму, которая может перерасти в полномасштабные боевые действия с непредсказуемыми последствиями и угрожает жизни военных, гражданских лиц и территориальной целостности государства, предлагается немедленно рассмотреть и принять ряд безотлагательных мероприятий, которые будут способствовать нормализации ситуации и мирному урегулированию конфликту. В частности, по мнению Коновалюка и Карпачевой, которое изложено в обращении, необходимо создать специальную Межправительственную комиссию для решения вопросов по разблокированию воинских частей и кораблей ВМС Украины на территории Крыма и недопущению провокаций во время выведения воинских подразделений.

“Также предлагается организовать немедленное выведение воинских частей и подразделений с мест дислокации в Крыму при обязательном сохранении боевых знамен, вооружения и документации. Приравнять всех выведенных из Крыма военнослужащих в правах к участникам боевых действий с распространением на них соответствующих льгот. Установить в 2014 учебном году льготы при приеме в учебные заведения Украины всех уровней аккредитации для детей военнослужащих, семьи которых покинули Крым”, - сказал Коновалюк.

Читайте такжеОбращение украинских моряков к властям: примите решение, мы не знаем, что делать, на нас давят

Также в обращении говорится о том, что необходимо согласовать условия для завершения учебы курсантами Академии военно-морских сил имени Нахимова. В то же время предлагается предоставить для временного проживания семьям военнослужащих санатории и дома отдыха, которые есть в распоряжении Федерации профсоюзов Украины. Еще один пункт, который предлагается в обращении, - это создание Международного фонда для обеспечения жильем семей военнослужащих, выведенных с территории временно оккупированного Крыма, а для финансирования Фонда привлечь страны - гаранты Будапештского меморандума 1994 года. По мнению инициаторов обращения, нужно внести изменения в государственный бюджет с целью создания специального фонда для финансирования этих расходов и реформирования ВСУ.

В обращении отмечается на необходимости привлечения к ответственности всех лиц, причастных к распаду украинской армии, к коррупции и злоупотреблениям, которые привели к потере боеспособности и ухудшению социальных условий военнослужащих и членов их семей.

Во время пресс-конференции Коновалюк также поблагодарил всех военных, которые очутились в сложной ситуации, но остались верными присяге.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

Читайте такжеУльтиматум от РФ морякам истекает сегодня: предать Украину или покинуть Крым

После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в состав России Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter