ОБСЕ направит в Украину на выборы президента около тысячи наблюдателей
02:31, 20 марта 2014Политика
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Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует направить на выборы президента Украины, намеченные на 25 мая, 1000 наблюдателей.
ОБСЕ направит в Украину на выборы президента около тысячи наблюдателей / kievskaya.com.ua
Как сообщила на встрече в Центризбиркоме Украины глава делегации БДИПЧ Каэтана де Зулуэта Отрам, они прибудут в Украину 28 марта, пишет ИТАР-ТАСС.
Кроме того, сообщила она, за ходом голосования будут следить еще около 900 наблюдателей.
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Напомним, Верховная Рада назначила президентские выборы на 25 мая.
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