ОБСЕ направит в Украину на выборы президента около тысячи наблюдателей

02:31, 20 марта 2014
Политика
1 0

Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует направить на выборы президента Украины, намеченные на 25 мая, 1000 наблюдателей.

В ОБСЄ стурбовані обмеженням свободи слова і свободи преси в Україні / kievskaya.com.ua

Как сообщила на встрече в Центризбиркоме Украины глава делегации БДИПЧ Каэтана де Зулуэта Отрам, они прибудут в Украину 28 марта, пишет ИТАР-ТАСС.

Кроме того, сообщила она, за ходом голосования будут следить еще около 900 наблюдателей.

Читайте такжеТурчинов подписал изменения в закон о выборах Президента Украины

Напомним, Верховная Рада  назначила президентские выборы на 25 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter