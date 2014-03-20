ОБСЕ направит в Украину на выборы президента около тысячи наблюдателей

Как сообщила на встрече в Центризбиркоме Украины глава делегации БДИПЧ Каэтана де Зулуэта Отрам, они прибудут в Украину 28 марта, пишет ИТАР-ТАСС.

Кроме того, сообщила она, за ходом голосования будут следить еще около 900 наблюдателей.

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Напомним, Верховная Рада назначила президентские выборы на 25 мая.