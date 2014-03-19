Украина и Словакия подпишут соглашение о реверсе газа в апреле - Эттингер

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер после переговоров с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Проданом в Еврокомиссии.

”Для налаживания поставок реверсного газа из Словакии нужны шесть-восемь месяцев. Здесь технический вопрос, вопросы программного обеспечения для компьютерных систем, финансовый вопрос, но также и политические проблемы. На следующей неделе состоятся переговоры украинской и словацкой делегаций и я очень оптимистично настроен относительно того, что соглашение может быть подписано до конца апреля”, - сказал Эттингер.

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”Тогда все должно быть постепенно готовым для реверсивных поставок и, думаю, они могут начаться до конца 2014 года. Сейчас словацкая сторона говорит, что с новым правительством в Киеве они готовы приступить к вопросу реверса”, - добавил комиссар ЕС.

По его словам, речь идет о поставках в Украину до десяти миллиардов кубических метров газа в год против чего резко выступает российский Газпром.

”Я получил достаточно обнадеживающие сигналы о расширении диверсификации газовых поставок. Мы имеем серьезные риски по объемам поставок из России и резкого роста цены газа, который мы покупаем у Газпрома. Словакия - это то направление, которое может привести к получению серьезных объемов газа Украиной”, - сказал Продан журналистам.