У Тимошенко назвали время передачи документов Украины в ВТО

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ надеется, что 25 января Рабочая группа относительно вступления Украины во Всемирную торгую организацию утвердит отчет Украины и передаст его на рассмотрение Генеральному совету данной организации.

Об этом он заявил сегодня в интервью УНИАН, комментируя достигнутое 16 января соглашение между Украиной и ЕС относительно экспортных пошлин.

“Главным является то, что украинская сторона и сторона ЕС устранили последнее существующее препятствие, чтобы направить согласованный документ рабочей группе, открыть возможность для утверждения рабочего отчета, направление его на очередное заседание Генерального совета ВТО, которое состоится в конце первой декады февраля”, - сказал вице-премьер, отметив, что, по предварительной информации, заседание рабочей группы должно состояться 25 января.

Говоря о достигнутых результатах, Г.НЕМЫРЯ заметил, что сторонам удалось четко определить перечень товаров, подпадающих под регуляцию. Среди этих товаров - семена подсолнуха, металлолом, шкуры скота и т. п. Кроме того, стороны нашли понимание относительно того, какие мероприятия модная считать эквивалентными экспортным пошлинам. Среди этих мероприятий, в частности, лицензирование с соответствующей платой за лицензии.

“Это технические вопросы, но мы знаем, насколько важными они могут быть”, - сказал вице-премьер по вопросам европейской интеграции.

Г.НЕМЫРЯ напомнил, что вопрос экспортных пошлин не возник вдруг, а имеет достаточно длинную историю, начиная с 2006 года.

Он также выразил благодарность делегациям Украины и ЕС во главе с Валерием ПЯТНИЦКИМ и Питером БАЛАШЕМ за подготовительную работу.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина и Европейский Союз на переговорах в Лондоне договорились об урегулировании вопроса экспортных пошлин, сняв последнее препятствие на пути Украины в ВТО.

Евросоюз является самым большим торговым партнером Украины и крупнейшим рынком сбыта ее продукции. В 2006 году 25% украинского экспорта на общую сумму 8,7 млрд. евро были реализованы в ЕС, а 42% от объемов ее импорта на сумму 17,8 млрд. евро происходили из Евросоюза.