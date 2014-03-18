Путин одобрил проект договора о принятии Крыма в состав России
09:16, 18 марта 2014Политика
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Путин считает целесообразным подписать договор о принятии Крыма в РФ.
Путин одобрил проект договора о принятии Крыма в состав России / REUTERS
Президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Крымом о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов, говорится в распоряжении главы государства, размещенном на официальном портале правовой информации, сообщают РИА Новости.
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"Считать целесообразным подписать договор (…) на высшем уровне", — говорится в распоряжении.
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