Маккейн призвал правительство США метить в "ахиллесову пяту" России

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN, пишет Украинская правда.

"Больше никаких перезагрузок, никаких "Скажите Владимиру, что я буду более гибким". Следует воспринимать его таким, каким он есть", - подчеркнул американский политик.

"Это не означает повторение Холодной войны. Но это означает отношение к нему как к человеку, который верит в возрождение старой Российской империи", - добавил Маккейн.

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По мнению Маккейна, Белый дом должен целиться в слабое место России - экспорт нефти.

"Россия - автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны", - заявил он.

Сенатор также призвал оказать военную помощь Украине.

"Поддержите Украину в военном плане, чтобы она по крайней мере могла себя защищать. Восстановите систему противоракетной обороны в Польше и Чехии", - призвал он.

Как известно, в Вашингтоне готовы влиять на Россию санкциями, однако вопрос о военной помощи для Украины еще рассматривается.