Российские десантники захватили газораспределительную станцию на Арабатской стрелке

Как сообщают местные жители, военные полностью экипированы и вооружены. Предположительно, это российские военные, так как высаживались из военных вертолетов с российскими опознавательными знаками.

До занятия газораспределительной станции российские военные на трассе перед Стрелковым останавливали и проверяли проезжающие автомобили.

К вооруженным людям приехали начальник райотдела милиции и районный прокурор.Читайте такжеВ Херсонской области высадился российский десант

Пообщавшись с «пришельцами», силовики отправились к украинскому блок-посту, расположенному на Арабатской стрелке. По предварительной информации, украинские военные покинули блок-пост, так как российские десантники высадились в тыл к нашим пограничникам.

Правоохранители сообщают, что вооруженные люди захватили газораспределительную станцию. К месту высадки десанта подтягиваются украинские военные. Через Счастливцево в сторону станции прошла колонна военной техники из 8 БТРов с украинскими десантниками на борту.

В районе места высадки продолжают кружить вертолеты с большими красными звездами.

Также есть информация, что российские военные захватили газовую вышку "Черноморнефтегаза", расположенную в море недалеко от Счастливцево.

Как сообщал УНИАН, сегодня ориентировочно в 13:30 возле поселка Стрелковое (Арабатская стрелка, Генический район, Херсонская область) с вертолетов высадился десант из 40 пехотинцев российских войск.