Яценюк: Украина на следующей неделе подпишет политическое соглашение с ЕС

Об этом он заявил в Вашингтоне после переговоров с президентом США Бараком Обамой.

"Я убежден, что на следующей неделе Украина подпишет политическую часть Соглашения об ассоциации и сделает уверенный и решительный шаг на пути того, чтобы превратить Украину в неотъемлемую часть Европейского Союза", - сказал Яценюк.