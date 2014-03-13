Яценюк: Украина на следующей неделе подпишет политическое соглашение с ЕС
05:25, 13 марта 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уверен, что Украина на следующей неделе подпишет политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС
Яценюк уверен, что Украина на следующей неделе подпишет политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС
Об этом он заявил в Вашингтоне после переговоров с президентом США Бараком Обамой.
"Я убежден, что на следующей неделе Украина подпишет политическую часть Соглашения об ассоциации и сделает уверенный и решительный шаг на пути того, чтобы превратить Украину в неотъемлемую часть Европейского Союза", - сказал Яценюк.
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