Яценюк: Украина на следующей неделе подпишет политическое соглашение с ЕС

05:25, 13 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уверен, что Украина на следующей неделе подпишет  политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС

Яценюк

Об этом он заявил в Вашингтоне после переговоров с президентом США Бараком Обамой.

"Я убежден, что на следующей неделе Украина подпишет политическую часть Соглашения об ассоциации и сделает уверенный и решительный шаг на пути того, чтобы превратить Украину в неотъемлемую часть Европейского Союза", - сказал Яценюк.

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