Луганская милиция обещает усилить охрану редакций СМИ в области

Об этом сказано в распоряжении начальника милиции области Владимира Гуславского, сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

По информации милиции, в последние время в Луганской области участились факты препятствования выполнению профессиональных обязанностей журналистами, имели место несколько случаев противоправных действий в отношении журналистов телеканалов НТН, ТРК-Украина, ИРТА.

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«В связи с этим начальник ГУ МВД Украины в Луганской области генерал-лейтенант милиции Владимир Станиславович Гуславский подписал распоряжение, согласно которому маршруты патрулирования правоохранителей будут максимально приближены к редакциям всех средств массовой информации. Данные объекты будут взяты под контроль правоохранителей с целью недопущения любых противоправных действий в отношении журналистов», - заявили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, вчера члены Луганской областной организации Национального союза журналистов Украины потребовали от правоохранительных органов Луганска и области оперативного и всестороннего расследования случаев нападения на журналистов и сурового наказания виновных.

10 марта в Ленинский райотдел милиции обратились собственный корреспондент телеканала «НТН», корреспондент «ТРК-Украина», а также видеооператоры указанных телеканалов с заявлением о том, что в 12.30 дня возле здания Луганской облгосадминистрации неизвестные лица (приблизительно 20 человек) препятствовали осуществлению журналисткой деятельности, высказывались нецензурно в их адрес, угрожали физической расправой и заставили операторов отдать флеш-карты с отснятым видео. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 1 ст. 171 УК Украины (преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Проводится досудебное расследование.

10 марта в Луганске толпа людей выбила входные двери НТРК «ИРТА», избили охранника, заняли все кабинеты, вынесли огнетушители и угрожали сжечь телекомпанию, если им не отдадут для уничтожения исходные материалы для сюжета о захвате здания ОГА.