Германия направит гуманитарную помощь в Донецкую область - губернатор

Германия окажет гуманитарную помощь Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.

Он сказал, что на встрече премьер-министра Украины Арсения Яценюка с канцлером Германии Ангелой Меркель «обсуждались политические и экономические проблемы Украины, и было предложение со стороны Меркель о том, чтобы оказать гуманитарную помощь».

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По словам Таруты, было решено гуманитарную помощь направить в Донецкий регион, а «объем помощи оценивается пока в рамках одного самолета».

Губернатор отметил, что гуманитарная помощь с медикаментами и медицинским оборудованием будет направлена в различные лечебные учреждения области, и процесс передачи помощи будет максимально прозрачным.

«Сейчас работают специалисты по линии «Красного креста», от нашей стороны эту работу ведет заместитель губернатора, курирующий медицину. И я абсолютно уверен, что будет обеспечена прозрачность реализации всех медикаментов и медоборудования», - сказал губернатор.

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Тарута добавил, что гуманитарную помощь в Донецке ожидают уже к концу текущей недели.

«Журналисты будут проинформированы (о доставке гуманитарной помощи - УНИАН), также будут проинформированы все больницы. Мы сделаем прозрачной эту процедуру», - подчеркнул глава облгосадминистрации.