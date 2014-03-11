В Госпогранслужбе рассказали, кого из россиян не пропускают в Украину

Среди не пропущенных в Украину российских экстремистов преимущественно бывшие военные, но есть и бывшие заключенные, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, с начала проведения спецопераций на украинско-российской государственной границе в Украину не пропущено более 3,5 тысяч граждан России, которые могли бы принимать участие в мероприятиях по дестабилизации обстановки в Украине и Автономной Республике Крым.

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Ежедневно пограничники не пропускают через пункты пропуска около 500 граждан России. У многих из «туристов» обнаруживают предметы, которые могут использоваться для нанесения телесных повреждений, символику провокационного характера, а также военную одежду и амуницию. Среди не пропущенных экстремистов преимущественно бывшие военные, но есть и бывшие заключенные, отмечают пограничники.

Одного такого «экстремала» задержали в Донецкой области. Он пытался обойти пункт пропуска сегодня ночью. Во время фильтрационных мероприятий пограничники выяснили, что нарушителем является 28-летний гражданин России В.Шищенко. Он неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории России за незаконное хранение наркотиков и кражу. Задержанный признался, что ехал в Донецк для участия в проведении массовых митингов в поддержку России.

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Значительную часть «туристов» задерживают пограничники и в железнодорожных пунктах пропуска. Так, в пункте контроля «Купянск» в Харьковской области не пропустили 2 россиян, которые ехали в Украину поездом «Нижний Тагил - Харьков». Молодые люди, 1992 и 1989 годов рождения, вели себя вызывающе и не смогли подтвердить цель поездки. С собой граждане А.Яблоков и О.Викуленков также прихватили спецодежду, плащ-палатку, портупею, портативную радиостанцию, нож, бинт, спецобувь, фонарь и теплое белье и военные билеты.

Еще один следовал поездом «Екатеринбург–Симферополь» через пункт контроля «Иловайск». Цели своей поездки он назвать не смог, а в вещах вез камуфлируемый китель со старшинскими погонами и нашивками вооруженных сил Российской Федерации и морской пехоты.

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Еще одного россиянина не пропустили и в аэропорту Одессы. При себе он имел предписание на выполнение задания в Приднестровской Молдавской Республике, а в личных вещах - военную форму одежды российского образца с шевроном связиста и погонами капитана.

В общем, в целях усиления государственной границы на восточном участке задействовано несколько тысяч пограничников, говорится в сообщении.

Продолжают пограничники осуществлять мероприятия по усилению пунктов пропуска и на границе с Молдовой. Проводится дополнительное обеспечение подразделов средствами принудительной остановки транспорта типа «Кактус», а также устанавливаются бетонные блоки во избежание возможности прорыва через пункты пропуска.