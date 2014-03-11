В сети появилось видео "работы" снайпера во время столкновений в Киеве
10:16, 11 марта 2014Политика
5 0обновлено
В Интеренте появилось видео "работы" снайпера во время столкновений в Киеве.
В сети появилось видео "работы" снайпера во время столкновений в Киеве
Напомним, что Министр МВД Арсен Аваков сообщил, что в Киеве к вооруженному конфликту между протестующими и сотрудниками милиции, в результате которого погибло 101 человек, причастна третья сила.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter