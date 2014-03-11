В сети появилось видео "работы" снайпера во время столкновений в Киеве

10:16, 11 марта 2014
Политика
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В Интеренте появилось видео "работы" снайпера во время столкновений в Киеве. 

снайпер

Напомним, что Министр МВД Арсен Аваков сообщил, что в Киеве к вооруженному конфликту между протестующими и сотрудниками милиции, в результате которого погибло 101 человек, причастна третья сила. 

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