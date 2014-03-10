В Крыму должна состояться не деэскалация конфликта, а деокупация украинской территории - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом и министром иностранных дел Австрии, председателем Комитета министров иностранных дел Совета Европы Себастианом Курцем.

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Порошенко подчеркнул необходимость немедленного применения всех международно-правовых механизмов для мирного урегулирования ситуации в Крыму, поскольку счет времени до «горячего противостояния» идет на часы. «Немедленное создание мониторинговой миссии под эгидой Совета Европы позволит получить истинную информацию о ситуации в Крыму, а также даст возможность четко координировать действия на полуострове», - отметил он.

Порошенко поддержал необходимость приезда миссии Совета Европы по защите прав национальных меньшинств, во время работы которой Украина должна продемонстрировать прозрачность и показать, что ни в одном регионе страны нет никакого притеснения прав национальных меньшинств, люди имеют полную возможность реализовывать свои гражданские права, общаться на том языке, на котором им удобно общаться.

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Он подчеркнул актуальность возвращения к вопросу создания следственной панели под руководством генсека Совета Европы, которая будет представлена всеми сторонами украинского общества для расследования преступлений, имевших место 30 ноября, 1 декабря, 11 декабря, 18-20 февраля и т.д. «Это позволит провести объективное и беспристрастное расследование событий во время противостояния украинского народа с прошлой властью и привлечь виновных к ответственности», - подчеркнул он.

Стороны обсудили предложение Совета Европы о предоставлении помощи в организации экспертизы в области прав человека, в частности прав национальных меньшинств в различных регионах Украины, включая территорию Крыма. Также достигнута договоренность о создании международной консультативной группы для наблюдения за расследованием актов насилия в стране, включая последние нарушения прав человека в Крыму, которые в последнее время приобретают массовый характер. В дальнейшем планируется расширить работу этой миссии в Крыму. Отдельным пунктом работы миссии будет расследование условий, в которых находятся украинские военные, сдерживая прямую агрессию и избегая провокаций, рискуя собственными жизнями.

Порошенко сообщил, что сейчас готовится рассмотрение крымского вопроса на Совете министров Совета Европы, который должен дать оценку действиям РФ.

В свою очередь Ягланд отметил, что позиция Совета Европы заключается в недопустимости решения политических вопросов военными методами и необходимости немедленной деэскалации военного присутствия Российской Федерации в Крыму. По словам Ягланда, необходимо немедленно вывести российские войска в места дислокации частей в количестве, которое предусмотрено действующими украинско-российскими соглашениями и международными обязательствами России.

Курц подтвердил готовность вынесения крымского вопроса на ближайшее заседание Совета министров иностранных дел Совета Европы для внеочередного обсуждения.