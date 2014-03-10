"Прощайте. За мной пришли": в Севастополе похитили активиста Кирющенко
15:31, 10 марта 2014Политика
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В Севастополе похитили активиста Игоря Кирющенко, сообщает группа «Евромайдан СОС».
По информации секретариата Украинской республиканской партии, краевую организацию которой возглавляет Кирющенко, последний раз он выходил на связь сегодня в 11.39. Он позвонил в секретариат и сказал: "Прощайте. За мной пришли". С тех пор его телефон не отвечает.
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Кирющенко, был на вчерашней акции, посвященные 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Также он активно помогал украинским военнослужащим в оккупированных русскими воинских частях.
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