СМИ: В Крыму военные РФ захватили украинских журналистов и поставили их на колени

На въезде в Крым со стороны Херсонской области боевики в военной форме российской армии задержали две группы украинских журналистов. Об этом сообщил журналист «Главкома», находящийся на месте событий.

Он сообщил, что у одной из задержанных девушек боевики при обыске обнаружили на руке татуировку "Небесная сотня". Один из мужчин в форме стал им угрожать: «Вас уже сотня? Сейчас будет 102».

Читайте такжеВ ОБСЕ осудили цензуру и избиения журналистов в Крыму

После этого девушек, которые прибыли в Крым на автомобиле Citroen белого цвета с украинскими номерами, увели в неизвестном направлении.

«Мужчины сначала поставили девушек на колени, а потом куда-то увели», - передал журналист. Он также сообщил, что телефоны его коллег сейчас не отвечают.

Другую группу работников медиа, среди которых был журналист «Главкома» также задержали. Вооруженные люди украли у сотрудника "Главкома" все наличные деньги, но потом отпустили.