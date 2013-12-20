В российской армии появятся боевые беспилотники

Также на вооружение армии вскоре могут поступить перспективные БЛА средней и большой дальности, заявил в пятницу начальник профильного управления Генштаба генерал-майор Александр Новиков, сообщает РИА Новости.

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«На оснащение ВС РФ с этого года поступают комплексы ближнего действия малой дальности. Для их применения министром обороны РФ принято решение о формировании рот БЛА, которые входят в состав соединений видов и родов войск», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Генерал добавил, что в настоящее время в России ведутся разработки новых перспективных БЛА уже средней и большой дальности, выполняющих не только разведывательные, но и разведывательно-ударные функции.

«В ближайшей перспективе данные комплексы должны пойти на оснащение ВС РФ», - отметил Новиков.