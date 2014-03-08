Чубаров попросил Обаму предотвратить этнические чистки

«Уважаемый г-н Президент! Сегодня весь цивилизованный мир в ожидании потрясений, которые могут произойти в результате дальнейшей эскалации ситуации в Крыму. В преддверие самых мрачных предчувствий и чувством страха за жизнь своих детей, родных и близких находится и многонациональное население Крыма – украинцы, русские, крымские татары. В любой момент может случиться непоправимое», - сказано в письме к Обаме.

«Выражая Вам и Правительству США свое уважение, позвольте публично транслировать вопрос сотен тысяч жителей Крыма – крымских татар, русских, украинцев, живущих в Крыму и обращенных к Вам и Главам других государств: Кто и когда остановит эскалацию ситуации в Крыму и предотвратит угрозу жизни населению Крыма? Кто и когда предотвратит угрозу новых этнических чисток, что могут произойти в Крыму в случае возникновения прямых столкновений, спровоцированных военными и их пособниками из парамилитарных организаций?», - пишет Чубаров.

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«Господин Президент! Уверен, что ответы на эти и многие иные вопросы мир может найти лишь совместно с правительством США, Украины, России. Будьте решительны во имя мира и справедливости, сохранения жизни сотен тысяч людей, живущих в Крыму», - отмечает глава меджлиса.