Несколько тысяч женщин в Крыму и Херсонской области вышли на акцию за мир
Тысячи людей, в основном – женщины, стояли 8 марта возле основных дорог в Крыму и Херсонской области, требуя не допустить военных действий на юге Украины.
Как передает кореспондент УНИАН, они держали плакаты «Крыму – мир», «Хочу жить», «Нет войне», «Мы за единую Украину» и т.п. Некоторые привели с собой детей.
Люди требовали вывести с территории Крыма российские войска и призвали бойкотировать назначенный на 16 марта всекрымский референдум о статусе региона, который не признают Киев и мировые лидеры, но поддерживает официальная Москва.
По данным организаторов, акция собрала порядка 15 тысяч человек разных национальностей.
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Как сообщал УНИАН, в Крыму продолжается перемещение российской техники. Так, в окрестностях Симферополя 8 марта была замечена колонна примерно из 70 грузовиков, которые сопровождала машина ГАИ с российскими номерами.