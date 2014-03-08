Несколько тысяч женщин в Крыму и Херсонской области вышли на акцию за мир

Как передает кореспондент УНИАН, они держали плакаты «Крыму – мир», «Хочу жить», «Нет войне», «Мы за единую Украину» и т.п. Некоторые привели с собой детей.

Люди требовали вывести с территории Крыма российские войска и призвали бойкотировать назначенный на 16 марта всекрымский референдум о статусе региона, который не признают Киев и мировые лидеры, но поддерживает официальная Москва.

По данным организаторов, акция собрала порядка 15 тысяч человек разных национальностей.

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Как сообщал УНИАН, в Крыму продолжается перемещение российской техники. Так, в окрестностях Симферополя 8 марта была замечена колонна примерно из 70 грузовиков, которые сопровождала машина ГАИ с российскими номерами.