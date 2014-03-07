В Крыму мэр города Белогорска выступил против сепаратисткого референдума

«На мой взгляд, данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет»,- заявил Кангиев.

Как пишут Новости Крыма, по мнению городского головы, проведение местного референдума противоречит Конституции Украины. Кроме этого, по словам Кангиева, нет ни времени, ни технических возможностей в достаточной мере подготовиться к его проведению.

«Все, что происходит сейчас в Крыму, рано или поздно будет иметь правовую оценку», – сказал он.

В дальнейшем Кангиев намерен действовать исключительно в рамках законодательства Украины, в частности, в соответствии с законом об органах местного самоуправления.

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«Это одни из немногих легитимных органов на территории Крыма. От их работы зависит то, насколько быстро мы выйдем из этого кризиса», – подчеркнул мэр.

Как сообщалось, Альберт Кангиев покинул Партию регионов.