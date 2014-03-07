В Крыму опубликован бюллетень для проведения незаконного референдума

Верховная Рада Крыма опубликовала бланк бюллетеня для голосования на всекрымском референдуме, который состоится 16 марта.

Бланк размещен на сайте крымского парламента.

В "Бюллетене для голосования на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года" всего лишь 2 вопроса трех языках: русском, украинском и крымскотатарском.

1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?



Бюллетени, в которых останутся неотмеченными или отмеченными оба варианта ответа, будут считаться недействительными.

Как ранее сообщал УНИАН,министр юстиции Украины считает крымский референдум, который назначен на 16 марта, нелегитимным.

В свою очередь, Александр Турчиновотметил, что власть Крыма нелегитимна и принимает решение «под дулами пулеметов».