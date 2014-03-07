В Крыму опубликован бюллетень для проведения незаконного референдума

14:46, 07 марта 2014
Политика
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Крымский парламент опубликовал бюллетень, который будут заполнять жители полуострова на референдуме через 2 недели.

ВР Крыма опубликовала бюллетень для референдума

Верховная Рада Крыма опубликовала бланк бюллетеня для голосования на всекрымском референдуме, который состоится 16 марта. 

Бланк размещен на сайте крымского парламента. 

В "Бюллетене для голосования на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года" всего лишь 2 вопроса трех языках: русском, украинском и крымскотатарском. 

1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Бюллетень


Бюллетени, в которых останутся неотмеченными или отмеченными оба варианта ответа, будут считаться недействительными. 

Как ранее сообщал УНИАН,министр юстиции Украины считает крымский референдум, который назначен на 16 марта, нелегитимным.

В свою очередь, Александр Турчиновотметил, что власть Крыма нелегитимна и принимает решение «под дулами пулеметов».

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