В Крыму опубликован бюллетень для проведения незаконного референдума
Крымский парламент опубликовал бюллетень, который будут заполнять жители полуострова на референдуме через 2 недели.
Верховная Рада Крыма опубликовала бланк бюллетеня для голосования на всекрымском референдуме, который состоится 16 марта.
Бланк размещен на сайте крымского парламента.
В "Бюллетене для голосования на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года" всего лишь 2 вопроса трех языках: русском, украинском и крымскотатарском.
1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?
2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?
Бюллетени, в которых останутся неотмеченными или отмеченными оба варианта ответа, будут считаться недействительными.
Как ранее сообщал УНИАН,министр юстиции Украины считает крымский референдум, который назначен на 16 марта, нелегитимным.
В свою очередь, Александр Турчиновотметил, что власть Крыма нелегитимна и принимает решение «под дулами пулеметов».