США могут начать продажу газа Украине

Об этом говорится в сообщении комитета.

«События в Украине подчеркивают проблемы с излишней вялостью процесса утверждения экспорта сжиженного природного газа. Одобряя этот закон, мы посылаем четкий сигнал, что Америка намерена в полной мере воспользоваться своими энергетическими ресурсами, развивать их не только для собственных нужд, но и для обеспечения поставок газа для наших союзников для снижения влияния России" - говорится в сообщении с ссылкой на слова председателя комитета Фреда Аптона.

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Также в сообщении отмечается, что данный законопроект направлен на смягчение действующего в США законодательства относительно экспорта.

Так, в документе говорится, что для стран, не имеющих соглашения о свободной торговле с США, необходимо дополнительное одобрение сделок с Министерством энергетики, что занимает длительное время.

В тоже время, министр энергетики США Эрнест Мониз вчера завил о готовности для открытого обсуждения реформ с конгрессом.

Одновременно Reuters отмечает, что уже более 20 компаний в США подали заявки на экспорт сжиженного природного газа. Но, как отмечает агентство, большие поставки не стоит ожидать раньше 2017 года, потому что даже после разрешения экспорта, необходимо построить оборудование и доки стоимостью миллиарды долларов.

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Справка УНИАН. Украина в 2013 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м. Большую часть импорта составил российский газ (порядка 26 млрд кубометров), остальное - европейский.

В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из РФ).

Однако, после предоставленной скидки «Газпромом» в 30%, с 1 января все европейские маршруты поставок топлива Украиной были закрыты. После свержения в конце февраля 2014 года президента Януковича, Россия отказалась исполнять достигнутые договоренности, и с 1 апреля возвращает прежнюю цену на свои энергоносители. Украина приняла решение вернуться к закупкам газа в европейских странах, нарастив их объемы.