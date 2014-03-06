Интерпол получил запрос на задержание Януковича

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным организации, против Януковича выдвинуты обвинения в превышении власти и причастности к совершению убийств.

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Запрос украинского правительства Интерпол получил 5 марта и в настоящее время он оценивается управлением Интерпола по правовым вопросам на соответствие конституции и правилам организации.