Интерпол получил запрос на задержание Януковича

23:20, 06 марта 2014
Политика
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Интерпол получил от Украины официальный запрос на распространение всем входящим в него странам так называемого красного уведомления - ордера на задержание Виктора Януковича.

REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным организации, против Януковича выдвинуты обвинения в превышении власти и причастности к совершению убийств.

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Запрос украинского правительства Интерпол получил 5 марта и в настоящее время он оценивается управлением Интерпола по правовым вопросам на соответствие конституции и правилам организации.

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