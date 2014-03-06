Интерпол получил запрос на задержание Януковича
23:20, 06 марта 2014Политика
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Интерпол получил от Украины официальный запрос на распространение всем входящим в него странам так называемого красного уведомления - ордера на задержание Виктора Януковича.
Интерпол получил от Украины запрос на арест Януковича / REUTERS
Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
По данным организации, против Януковича выдвинуты обвинения в превышении власти и причастности к совершению убийств.
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Запрос украинского правительства Интерпол получил 5 марта и в настоящее время он оценивается управлением Интерпола по правовым вопросам на соответствие конституции и правилам организации.
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