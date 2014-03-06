Госдеп США десять раз разоблачил ложь Путина

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США, которым располагает УНИАН.

Госдеп отметил, что мир не видел такой "впечатляющей российской фикции" со времен, когда русский писатель Федор Достоевский написал: "Формула два плюс два равняется пяти имеет свои привлекательные стороны".

1. Путин говорит: Российские военные в Крыму находятся только для того, чтобы защищать российские военные активы. Это "группы самообороны", а не российские военные, получили контроль над инфраструктурой и военными объектами в Крыму.

Факты: Есть серьезные доказательства, подтверждающие, что представители российских специальных служб являются главной силой очень хорошо организованных антиукраинских сил в Крыму. Несмотря на то, что они одеты в форму без идентификационных знаков, они ездят на российских военных автомобилях с российскими номерами и в разговорах с международными журналистами и украинскими военными свободно называют себя русскими военными. Более того, эти люди имеют оружие, которое, как правило, недоступно для обычных граждан.

2. Путин говорит: Действия россиян не нарушают подписанный в 1997 году договор о Дружбе между Украиной и Российской федерацией.

Факты: Подписанный в 1997 году договор требует от России уважать территориальную целостность Украины. Военные действия россиян, благодаря которым они получили оперативный контроль над Крымом, является очевидным нарушением территориальной целостности и суверенитета.

3. Путин говорит: Оппозиция не выполнила подписанный 21 февраля договор с экс-президентом Виктором Януковичем.

Факты: Подписанное 21 февраля соглашение предусматривало принятие Верховной Радой закона, который вернул бы в действие Конституцию с 2004 года и которая наделяла бы большей властью парламент. Согласно с ней, Янукович должен был подписать этот документ за 24 часа, что позволило бы мирно разрешить конфликт. Янукович отказался выполнить свои обязанности. Вместо этого, он упаковал свои вещи и бежал, оставляя доказательства масштабной коррупции.

4. Путин говорит: Украинское правительство нелегитимно. Янукович остается легитимным лидером Украины.

Факты: 4 марта, Президент Путин сам признал то, что Янукович "не имеет политического будущего". После того, как Янукович покинул Украину даже его собственная Партия Регионов повернулась против него, проголосовав за его отстранение от должности и о поддержке нового правительства. Состав нового правительства был поддержан демократически избранным парламентом 371 голосами - более 82% большинством. Переходное правительство Украины - это правительство людей, которые проведут страну до демократических выборов 25 мая - выборов, которые позволят всем украинцам высказать свое мнение о будущем их государства.

5. Путин говорит: О гуманитарном кризисе и сотнях тысяч людей, которые бегут из Украины в Россию в поисках убежища.

Факты: Сегодня нет абсолютно ни одного доказательства гуманитарного кризиса и наплыва беженцев из Украины, которые якобы ищут убежища в России. Международные организации, которые расследовали это дело, в том числе, благодаря контактам с представителями украинской пограничной службы, также опровергают такие заявления. Независимые журналисты, которые следят за ситуацией на границе, также не сообщали о наплыве беженцев.

6. Путин говорит: Этнические русские находятся под угрозой

Факты: Не учитывая сообщений государственных печатных российских средств массовой информации и телевидения, не существует сообщений, которым можно доверять, об угрозе для этнических русских. Новое украинское правительство определило приоритетной задачей мирное урегулирование ситуации и занимал такую позицию с самого начала. И.о. Президента Александр Турчинов отказался подписать закон, который ограничивал использование русского языка на региональном уровне. Этнические русские и их представители обнародовали заявления, в которых подтверждали, что не чувствуют никакой угрозы. Более того, с момента создания нового правительства, покой также вернулся в Киев. Не было роста уровня насилия, грабежей и случаев мести политическим оппонентам.

7. Путин говорит: Российские базы под угрозой.

Факты: Российские военные объекты были и остаются безопасными и новое правительство призвали придерживаться действующих международных соглашений, в том числе тех, которые касаются российских баз. На самом деле под угрозой украинские военные объекты в Крыму из-за действий российской армии.

8. Путин говорит: Имеют место массовые нападения на церкви, синагоги на востоке и юге Украины.

Факты: Религиозные лидеры страны и представители международных религиозных общин в Украине заявили, что не было ни одного случая нападения на церкви. Лидеры всех украинских конфессий, в том числе Украинской православной церкви (Московского патриархата), заявили о поддержке новых политических лидеров и призвали к национальному единству и перемирие. Еврейские общины на юге и востоке Украины сообщают, что они не зафиксировали роста антисемитских инцидентов.

9. Путин говорит: Киев старается дестабилизировать ситуацию в Крыму.

Факты: Украинское переходное правительство действовало сдержанно и искало диалога. Российские войска, в свою очередь, вышли за пределы мест своей дислокации для того, чтобы достичь политических целей и получить контроль над инфраструктурой Крыма. Правительство в Киеве немедленно выслал бывшего главу обороны, чтобы успокоить ситуацию. Петр Порошенко, который был последним посланником правительства для диалога в Крыму, был не допущен к Парламенту автономии.

10. Путин говорит: Рада под влиянием экстремистов и террористов

Факты: Верховная Рада является наиболее репрезентативным органом власти в Украине. Последнее законодательство было принято значительным большинством голосов, в том числе, представителями из Восточной Украины. Ультраправые группы, которые открыто участвовали в стычках с правоохранителями во время протестов Евромайдана, не представлены в парламенте. Нет никаких сигналов, что украинское правительство будет вести дискриминационную политику, а наоборот, публично заявлял, что будет вести как раз другую - недискриминационную политику.