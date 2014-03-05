ЕС согласовал имена 18 граждан Украины, активы которых будут заморожены

Как сообщили УНИАН в Представительстве Евросоюза в Украине, согласно договоренности, которая была достигнута на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 3 марта, сегодня Совет принял санкции, которые касаются замораживания и возвращения незаконно присвоенных государственных средств Украины.

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Сегодняшнее решение касается 18 лиц, которые признаны ответственными за незаконное присвоение, – их активы в Европейском Союзе будут заморожены.

Санкции также содержат положения, которые способствуют возвращению замороженных средств, - как только будут выполнены соответствующие условия.

Законодательные акты, включая список лиц, которые являются объектами санкций, будут напечатаны в завтрашнем Официальном журнале ЕС. Сначала меры, которые начнут действовать с завтрашнего дня, будут применяться на протяжении 12 месяцев.

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Сегодняшнее решение было принято путем письменной процедуры.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля власти Швейцарии заморозили банковские счета бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, в том числе и Николая Азарова, который ранее занимал должность премьер-министра, и экс-главы администрации президента Андрея Клюева. Всего в списке фигурирует 20 лиц.

Также активы 18 граждан Украины, причастных к насилию в Киеве, по требованию украинского правительства заморозила Австрия. Министерство иностранных дел объявило, что замораживает активы 18 граждан Украины по подозрению в нарушении прав человека и коррупции. Имена этих лиц министерство не разглашает.