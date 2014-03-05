В Харькове на Площади Свободы проходит пророссийский митинг

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие около 1 тыс. людей. Акция проходит неорганизованно. Участники перемещаются с одного конца площади в другой и перед людьми никто не выступает.

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В настоящее время на Площади Свободы собрались две группы людей. Одна — напротив помещения облгосадминистрации, другая — перед памятником Ленину.

Обе группы время от времени скандируют “Россия", "Референдум", "Беркут", "Беркут — герой”, “Авакову позор”.

А также держат плакаты с надписями: “Мы против ЕС”, “Не верим продажной прессе”. Некоторые участники держат маленькие флажки России, а также прикрепили к одежде Георгиевские ленты.

Рух автомобильного транспорта на площади перекрыт. На самой площади и соседних улицах стоят несколько десятков автобусов с работниками милиции.

На тротуаре перед входом в здание ОГА в несколько рядов выстроилось несколько сотен работников милиции в полном снаряжении.