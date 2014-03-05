Председатель Ассоциации еврейских организаций считает, что “российские структуры” готовят провокации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зисельс сказал во время брифинга.

“Сейчас мы видим возможность провокаций от российских структур, от Востока, где окопались коллаборанты из России, от Крыма, где будет сделано центр влияния на Украину”, - сказал он.

В то же время, отметил правозащитник, совместно с новой властью разрабатываются меры по предотвращению провокациям.

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“Общественные организации, гражданское общество не может противостоять спланированным спецоперациям, в этом должна вмешиваться власть”, - сказал Зисельс.

Он отметил, в СБУ, Генпрокуратуре, МВД и МИД возобновляют работу специальных отделов по противодействию ксенофобии, дискриминации и антисемитизма.

Правозащитник также добавил, что в информационной войне, которую Россия развязала против Украины, отдельное место занимает вопрос межнациональных отношений.

“Информационная нашествие была очень большой. Я за свои почти 50 лет, занимаюсь своей деятельностью, даже во времена Советского Союза не встречал столько лжи и поношения украинских событий, как это было в последние три месяца”, - подчеркнул Зисельс, добавив, что российские СМИ продолжают ложно рассказывать о событиях в Украине.