В Хмельницком появилась улица Героев Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало большинство депутатского корпуса на очередной сессии городского совета, которая состоялась сегодня, 5 марта.

Также депутаты определились с местом, на котором планируют поставить памятник Героям Майдана, — это одна из центральных улиц города Хмельницкий.

Кроме этого, в городском бюджете предусмотрено 500 тыс. грн на возведение данного памятника.

Согласно решению сессии, исполнительному комитету городского совета не позднее 1 июля 2014 года поручено провести конкурс на лучший проект памятника Героям Майдана.

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Кроме того, депутаты объявили 5 марта Днем траура в Хмельницком, поскольку сегодня хмельничане будут прощаться со своим земляком, погибшим в Киеве на Майдане, Артемом Мазуром.

Также на сегодняшнем заседании горсовета было присвоено Хмельницкому технологическому многопрофильному лицею имя Артема Мазура.

Как сообщил секретарь горсовета Константин Чернелевский, в городской совет с соответствующим письмом обратилась администрация лицея, поскольку Мазур в 2003 году окончил это заведение.

Справка УНИАН. 3 марта в реанимации Киевской городской клинической больницы умер боец 15-й сотни самообороны Майдана “Свободные люди” 26-летний Артем Мазур из Хмельницкого. Он пострадал 18 февраля у Дома профсоюзов в Киеве, где получил открытую черепно-мозговую травму.