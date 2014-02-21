На Мемориале Славы в Луцке установят памятный знак Героям Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 21 февраля на заседании исполнительного комитета сообщил луцкий мэр Николай Романюк.

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«Там должны быть фамилии всех волынян, погибших в Киеве», - отметил мэр.

Кроме этого 22 февраля в Луцке объявлен Днем траура. В этот день в город должны привезти погибших из Волынской области для захоронения.