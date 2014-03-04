Генсек НАТО подчеркивает необходимость мирного урегулирования кризиса в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен сказал после заседания Североатлантического совета НАТО, в котором приняли участие представители 28 стран-членов Альянса.

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"Мы продолжаем поддерживать все конструктивные усилия для мирного урегулирования кризиса согласно нормам международного права. Мы приветствуем усилия ООН, Европейского Союза, ОБСЕ и Совета Европы", - сказал Расмуссен.

Генсен НАТО также раскритиковал Россию, которая, по его словам, продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также свои международные обязательства, и такие действия имеют серьезные последствия для безопасности и стабильности евроатлантического пространства. "Союзники остаются едиными во время этого тяжелого кризиса", - добавил генсек НАТО.

Заседание Североатлантического совета было созвано в штаб-квартире Альянса по инициативе Польши. В среду должно состояться заседание Комиссии НАТО-Россия.