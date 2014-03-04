Новый губернатор Харьковской области призывает «наложить мораторий на сепаратизм»

В Харькове представили нового председателя облгосадминистрации Игоря Балуту.

Как передает корреспондент УНИАН, нового харьковского губернатора в помещении облгосадминистрации представил активу области бывший председатель Харьковской ОГА, и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он зачитал приказ и.о. Президента Украины Александра Турчинова о назначении Балуты на должность и краткую биографию нового губернатора.

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И.о. министра призвал актив Харьковщины думать о будущем, консолидироваться, и «не позволить превратить Харьков в точку конфликта». Он попросил чиновников и хозяйственников предоставлять приоритет государственным интересам, а не политической борьбе и личным амбициям.

В свою очередь, Балута, выступая перед активом, призвал «наложить мораторий на сепаратизм» и попросил актив объединить усилия для стабилизации экономической и политической ситуации в регионе и стране.

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Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, присутствовавший в представлении нового губернатора, призвал Балуту сформировать свою команду по профессиональной компетенции, а не по принципам революционной целесообразности.

Аваков также представил активу новых руководителей облуправления милиции и СБУ.

Так, согласно приказу МВД Украины от 26 февраля, на должность начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области назначен подполковник милиции Анатолий Дмитриев.

Приказом и.о. Президента Украины от 1 марта, начальником Управления СБУ в Харьковской области назначен Михаил Кубрицкий.

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И.о. министра внутренних дел подчеркнул, что руководители силовых структур до этого работали в Харькове, и «не является заезжими варягами».

Как сообщал УНИАН, сегодня около 100 пророссийски настроенных активистов пытались прорваться в помещению Харьковской обладминистрации. Работники милиции, которые выстроились в несколько шеренг перед входом в здание, предотвратили эти попытки.

2 марта и.о. Президента Украины своим указом уволил Михаила Добкина с должности председателя Харьковской областной государственной администрации, назначив на должность Игоря Балуту.