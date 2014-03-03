Постпред Великобритании в ООН напомнил России, что сейчас не 1968 год

"Вы говорите о человеке, виновном в гибели 90 людей и который сбежал из своей страны. Сейчас не 1968 год, когда одна страна может подавить демократические процессы в другой стране под надуманными предлогами", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, представитель России в СБ ООН Виталий Чуркин заявляет, что экс-президент Украины Виктор Янукович попросил президента России Владимира Путина ввести войска в Украину.

Читайте такжеЯнукович попросил Путина ввести войска в Украину

Он продемонстрировал письмо Януковича, которого в России считают легитимным Президентом Украины от 1 марта с соответствующим обращением. В письме, Янукович утверждает, что в Украине произошел захват власти и Украина, якобы оказалась на пороге гражданской войны, а так же что в Украине царят хаос и анархия. Так же говорится, что якобы жизнь и безопасность, права людей на Юго-Востоке и в Крыму под угрозой, люди преследуются по политическим и языковым признакам.