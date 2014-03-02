США угрожают России экономической изоляцией

Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает агентство Reuters, пишет Lenta.ru.

«В ХХI веке уже нельзя вести себя в стиле XIX столетия и вторгаться в другую страну под совершенно надуманным предлогом», — заявил Керри в эфире американского телеканала CBS, отметив, что Россия пока в состоянии избежать худшего развития событий и урегулировать кризис.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался прокомментировать агентству высказывания Керри.

Ранее с осуждением в адрес России выступил президент США Барак Обама. Он тоже не исключил, что в случае ввода войск на Украину Москва подвергнется экономической изоляции. Кроме того, Обама добавил, что США сворачивают подготовку к саммиту стран «большой восьмерки», который должен был состояться в Сочи в июне 2014 года.