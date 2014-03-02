США приостановили подготовку к саммиту G8 в Сочи и пригрозили России "изоляцией"

Об этом сообщили в эфире ТСН со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Также США пригрозили России политической и экономической изоляцией в случае продолжения нарушения норм международного права в Украине.

Так заявил Барак Обама в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, длившимся 90 минут, говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует Украинская правда.

"Президент Обама дал понять, что дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России может негативно повлиять на позиции России в международном сообществе", - сказано в сообщении.

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"Соединенные Штаты приостановят дальнейшее участие в подготовительных совещаниях к Большой Восьмерки. Дальнейшее нарушение норм международного права со стороны России приведет к большей политической и экономической изоляции", - сказано в заявлении.

Президент Обама сказал Путину, что если Россия обеспокоена отношением к этническим русским и меньшинствам в Украине, "должным способом решения этой обеспокоенности является прямое взаимодействие с правительством Украины и направление международных наблюдателей под эгидой Совета Безопасности ООН или ОБСЕ".