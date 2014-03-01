Завтра ВР может обсудить введение чрезвычайного или военного положения в Украине – Кошулинский
Кошулинский подчеркивает: «То, что сейчас происходит, это уже не просто аннексия, это уже вмешательство, это вооруженные силы».
На завтрашнем заседании Верховной Рады Украины может решаться вопрос ведения чрезвычайного или военного положения в Украине.
Об этом в комментарии УНИАН сказал вице - спикер парламента Руслан Кошулинский.
Он отметил, что в случае, если СНБО примет решение «о введении какого-то состояния : чрезвычайного или военного, соответственно, это нужно будет решать и поддерживать или не поддерживать в сессионном зале».
«То, что сейчас происходит, это уже не просто аннексия, это уже вмешательство, это вооруженные силы», - подчеркнул Кошулинский.
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Вице - спикер отметил, что СНБО сейчас проводит свои заседания «постоянно практически», а также постоянно поступают сообщения с областей относительно событий на местах.
Сейчас уже не решение Верховной Рады, сейчас Главнокомандующий, исполняющий обязанности Президента, - он принимает решение, он говорит о применении каких-то действий, а Верховная Рада поддерживает или не поддерживает это», - сказал вице - спикер.
В то же время, отвечая на вопрос, почему парламент соберется только завтра, а не прямо сейчас, учитывая ситуацию в стране, вице - спикер отметил, что у депутатов - мажоритарщиков работа на своих избирательных округах и они разъехались «для того, чтобы донести ту последнюю имеющуюся ситуацию».
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«Они просто физически сегодня, сейчас не доедут», - сказал Кошулинский и добавил, что заседание ВР все же должно иметь кворум.
Он отметил, что завтра в 10.00 заседание ВР состоится.