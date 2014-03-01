Обама заявил, что продолжит обсуждать с Путиным ситуацию в Крыму
08:15, 01 марта 2014Политика
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США продолжат прямые контакты с Россией по Украине.
Обама говорит, что продолжит прямые контакты с Путиным / REUTERS
Вашингтон продолжит обсуждать ситуацию в Украине напрямую с российским руководством, заявил президент США Барак Обама, передает РИА Новости.
По словам главы американского государства, недавно у него состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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"Мы продолжим обсуждать ситуацию с нашими партнерами в ЕС и поддерживать прямые контакты с властями России", - сказал Обама.
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